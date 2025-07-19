Жирона провела спарринг против Олота из четвертой лиги Испании. Результат встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Олот – Жирона – 0:5

Голы: Асприлья, 21, Стуани, 27, А. Руис, 43, Жастин, 67, Эррера, 84

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Виктор Цыганков принял участие в товарищеской встрече Жироны против Олота из четвертой лиги Испании. Несмотря на слухи о возможном трансфере, украинец появился на поле во втором тайме. В конце встречи он ассистировал с углового на Янхеля Эрреру, который головой отправил мяч в сетку.

Каталонцы еще в первой сорокапятиминутке оформили разгром: забивали нападающие Абель Руис, легендарный Кристиан Стуани, а также конкурент Цыганкова на позиции – Ясер Асприлья. Во втором тайме кроме Эрреры отличился Антонину Жастин.

Украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов также отыграл полный второй тайм.

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