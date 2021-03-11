"Футбол и состоит в том, что если ты используешь свои моменты, то выигрываешь, а если допускаешь ошибки, то проигрываешь. Сегодня мы не реализовали свои моменты и допустили две ошибки, которые привели к голам.

Динамо – Вильярреал – 0:2 – видео голов и обзор матча

Есть над чем работать, нам показали наш уровень. Но мы сегодня отдали все силы. Надеюсь, что благодаря таким играм мы будем только расти", – цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

Напомним, ответный матч в Испании состоится ровно через неделю – 18 марта, начало в 22:00.

Вильярреал уверенно переиграл Динамо в первом матче 1/8 ЛЕ – команда Луческу почти без шансов​​​​​​​