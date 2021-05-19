"Цыганков – один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо тренировал. К сожалению, его физическое состояние не всегда было на уровне. Виктор становится сильнее, у него все меньше травм. Талантливых игроков часто преследуют травмы. Он способен играть на самом высоком уровне.

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Когда готовлю игроков для трансфера, то всегда имею в распоряжении исполнителей, которые способны их заменить. Если кто-то хочет перейти в топ-чемпионат, как можно этому помешать? Это делает хорошую рекламу игрокам и клубу. Спокойно отпущу игрока, даже если это принесет мне головную боль. Одного или двух игроков можно заменить, но не более.

Если Динамо покинет много футболистов, то нужно будет усиление, но это должны быть уже сформированы игроки. У нас нет времени ждать 2-3 года. Если кто-то идет, на его место сразу становится другой. Сейчас мы работаем над тем, чтобы не было незаменимых игроков", – отметил Луческу в интервью Цыганык Live.

К слову, Цыганков провел 34 матча в текущем сезоне в составе Динамо во всех турнирах, записав в свой актив 15 голов и 9 ассистов.

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