"Родная Винница. Мирный, спокойный город, где я рос. Это мой дом. Сегодня здесь гибнут люди и пылают в огне разрушенные рашистскими ракетами здания. Убиты дети. Что вам сделали дети, какие только начинают узнавать жизнь?

"Вы, твари, ответите за это", – Малиновский в ярости от ракетного удара по Виннице

И это не только о Виннице, но и о каждом городе нашей страны. Неужели Европа и весь мир полагают, что это касается только нас, украинцев? Пока наша нация не здается, вы в безопасности. Но если их не остановить, то вы будете следующими. Россия – страна-террорист, и они должны быть остановлены!" – написал Цыганков в своем Instagram.

Напомним, днем, 14 июля, россияне нанесли ракетный удар по Виннице. Взрывы раздались в центре города. Несколько десятков человек погибли. Около сотни получили ранения.

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