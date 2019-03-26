Цыганков – о победе над Люксембургом: Украине повезло, но везет сильнейшим

Вингер Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков поделился впечатлениями от матча 2-го раунда отбора на Евро-2020 против Люксембурга (2:1).

"Ради победы отдали все силы. В концовке да, нам повезло. Вся команда играла на победу, мы не хотели ничьей. За счет наших усилий, стараний, мы заслужили эту победу.

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Мы играли до последнего свистка, каждый шанс пытались использовать. Возможно, нам повезло, но везет сильнейшим.

Ассист Зинченко, который завершился моим дебютным голом? Зинченко – умный парень. Он видит такие ситуации. Тем более, мы не первый год вместе играем в сборной, в молодежке также играли. Есть какое-то понимание друг друга. Он увидел, что я один в той зоне.

Украина создала мало моментов? Можно искать отговорки в качестве поля. Но соперник – хороший, он умеет играть в футбол. Команда показала это сегодня, показала в матче с Литвой. У нас был план на игру, некоторые футболисты отдали много сил в игре с Португалией. Но главное – результат, поздравляю всю страну", – сказал Цыганков в эфире канала Футбол 1.

Напомним, после двух матчей квалификации на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко возглавили группу В с 4-мя очками.

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