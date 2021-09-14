"В этом сезоне у Динамо группа сильнее, но у нас уже есть опыт предыдущей Лиги чемпионов. Сейчас каждый посмотрит на свой уровень и опыт, который мы успели получить.

Динамо – Бенфика: команды определились с формой на стартовый поединок Лиги чемпионов

Пришла уверенность – все-таки мы выиграли три трофея в Украине, сыграли в Лиге чемпионов. Понимаем, что с этими командами можно играть и конкурировать. Конечно, есть ошибки, над которыми нужно работать и на этом уровне все очень четко видно. Опять же – на таком уровне мы редко играем, поэтому это наш шанс показать себя и посмотреть вообще, чего мы стоим.

Выход из группы? Давайте будем смотреть каждую игру, готовиться к каждому матчу по очереди. В прошлом году мы тоже думали, что можем обыграть тех, других. Можно в голове придумать много всего, а реалии таковы, что есть свой уровень, а есть – мировой. Мы будем стремиться хотя бы ежегодно играть на этом уровне, а очки уже будем считать потом.

Лига чемпионов – такой турнир, где ты мечтал сыграть, когда еще ребенком смотрел ее по телевизору. Будем готовиться как команда, но у каждого игрока есть свои обязанности – пытаться воплотить их на футбольном поле", – сказал Цыганков в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, свой стартовый поединок Динамо проведет уже сегодня, 14 сентября, на НСК Олимпийский. Соперником киевлян будет португальская Бенфика. Начало встречи в 22:00.

Динамо – Бенфика: анонс матча Лиги чемпионов