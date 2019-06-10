Цыганков – лучший бомбардир квалификации Евро-2020 среди игроков до 23 лет: украинец обогнал Мбаппе

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков возглавляет список бомбардиров квалификации Евро-2020 среди игроков до 23 лет.

Портал Scouted Football подсчитал количество голов в квалификации Евро-2020, которые забили игроки 1997 года рождения и позже.

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Возглавляет список полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков, который в трех матчах отбора забил три гола, отличившись голом в ворота Люксембурга и дублем в матче против Сербии.

Отметим, что украинец обогнал таких звездных талантов, как Килиан Мбаппе и Мойзе Кин, на счету которых по 2 забитых гола.

Напомним, сборная Украины сегодня встретится в матче против Люксембурга. Начало игры в 21:45.

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