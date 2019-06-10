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Цыганков – лучший бомбардир квалификации Евро-2020 среди игроков до 23 лет: украинец обогнал Мбаппе

17:55 60 Читати українською
Цыганков – лучший бомбардир квалификации Евро-2020 среди игроков до 23 лет: украинец обогнал Мбаппе
Виктор Цыганков / Scouted Football

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков возглавляет список бомбардиров квалификации Евро-2020 среди игроков до 23 лет.

 

Портал Scouted Football подсчитал количество голов в квалификации Евро-2020, которые забили игроки 1997 года рождения и позже.

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Возглавляет список полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков, который в трех матчах отбора забил три гола, отличившись голом в ворота Люксембурга и дублем в матче против Сербии.

Отметим, что украинец обогнал таких звездных талантов, как Килиан Мбаппе и Мойзе Кин, на счету которых по 2 забитых гола.

Напомним, сборная Украины сегодня встретится в матче против Люксембурга. Начало игры в 21:45.

Украина – Люксембург: анонс матча квалификации к Евро-2020

blog_ava
Украина – Люксембург: анонс матча квалификации к Евро-2020
08:00
1224
Теги
Евро-2020 Украина - Люксембург Украина Украина Виктор Цыганков Виктор Цыганков Николо Барелла Николо Барелла Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Мойзе Кин Мойзе Кин
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