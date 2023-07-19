"В Цыганкове что-то есть. Слава Богу, он избавился от ряда травм и засиял в Жироне.

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Витя, несмотря на скромные физические данные, – чисто испанский футболист. Такой себе Диего Фернандес Силва. В Испании много таких футболистов и Цыганков чувствует себя там, как рыба в воде.

Но АПЛ и Бундеслига ему не подойдут, потому что там играют в силовой футбол. Именно поэтому Месси заканчивает свою карьеру не в этих чемпионатах", – сказал Кварцяный в интервью FanDay.

Напомним, Цыганков перешел в Жирону из Динамо в зимнее трансферное окно за 5 млн евро и успел в 19 матчах забить 3 гола и отдать 6 ассистов. Transfermarkt оценивает украинца в 22 миллиона евро, а 50% в случае перепродажи Виктора перепадет киевлянам.

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