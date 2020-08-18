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Цыганикс вызван в сборную Латвии на матчи Лиги наций

13:13 - Читати українською
Цыганикс вызван в сборную Латвии на матчи Лиги наций
Андреас Цыганикс / Фото из открытых источников

Полузащитник Зари Андреас Циганикс собирается в расположение национальной команды.

Цыганикс будет задействован в учебно-тренировочном сборе команды, а также в матчах Лиги Наций, сообщает официальный сайт Зари.

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К слову, Латвия в сентябре сыграет два официальных поединка: 3 сентября подопечные Дайниса Казакевича встретятся со сборной Андорры, а уже через три дня, 6 сентября, померяются силами с Мальтой. Команда выступает в группе D1.

Напомним, Циганикс, который является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганыка, стал игроком Зари в январе 2020 года. В прошлом сезоне он провел за луганский клуб 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. За национальную команду сыграл 8 матчей (дебютировал 13 октября 2018 года в игре против Казахстана).

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Теги
Лига наций Андреас Андреас Цыганикс Лига наций 2020/21 Заря Заря Латвия Латвия Андорра Андорра Мальта Мальта
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