Цыганикс официально покинул Зарю
14:40 - Читати українською
Латвийский легионер "мужиков" Андреас Цыганикс будет искать себе новый клуб.
Полузащитник Андреас Цыганикс больше не является игроком Зари, сообщает официальный сайт луганского клуба.
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Сегодня стороны прекратили сотрудничество, досрочно расторгнув контракт по обоюдному согласию.
Напомним, Цыганикс присоединился к Заре в январе 2020 года в статусе свободного агента. В прошлом сезоне провел за украинскую команду 25 матчей, в которых отметился результативной передачей.
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