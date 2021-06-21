Полузащитник Андреас Цыганикс больше не является игроком Зари, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Заря определилась со спарринг-партнерами на первом летнем сборе

Сегодня стороны прекратили сотрудничество, досрочно расторгнув контракт по обоюдному согласию.

Напомним, Цыганикс присоединился к Заре в январе 2020 года в статусе свободного агента. В прошлом сезоне провел за украинскую команду 25 матчей, в которых отметился результативной передачей.

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