"Я разговаривал с Андреасом. Его не устраивало то игровое время, которое у него было в Заре, особенно в последнее время.

Цыганикс официально покинул Зарю

Он считает, что доказал свою состоятельность. Играл в матчах Лиги Европы, практически каждый – в стартовом составе, поэтому сейчас он не готов мириться с ролью запасного. Тем более, что он не сыграл в Заре ни одного матча на своей позиции. Андреас все-таки больше центральный хавбек, в сборной играет левого хавбека, а в Заре – левый защитник.

Но самое главное – игрока не устраивает игровое время, поэтому Цыганикс принял решение разорвать контракт. Просто сидеть и получать деньги ему не захотелось", – сказал Цыганык в своей программе "Цыганык LIVE".

Напомним, латвийский легионер Андерас Цыганикс накануне покинул Зарю, разорвав с луганским клубом контракт за год до его завершения.

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