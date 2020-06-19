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"Цвек сломал щиток Сидорчуку", – представитель КДК объяснил суровое наказание для легионера Зари

13:51 - Читати українською
"Цвек сломал щиток Сидорчуку", – представитель КДК объяснил суровое наказание для легионера Зари
Заря – Динамо / Фото ФК Динамо

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко поделился впечатлением от скандального эпизода матча 26-го тура УПЛ Заря – Динамо (1:3).

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

"Проанализировав материалы по удалению Цвек за фол против Сидорчука в матче Заря – Динамо, мы приняли решение об отстранении на три матча.

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Почему такое серьезное наказание? Посмотрели повторы, было жесткое нарушение. Стандартная санкция – два матча. Но, учитывая жесткость фола, риск нанесения травмы и факт, что даже щиток сломался, приняли решение о столь суровом наказании", – сказал Грищенко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, Цвек получил три матча дисквалификации за фол против Сидорчука. После 26-ти туров Заря расположилась на 4-й строчке, уступая Динамо на три очка.

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Заря Заря КДК УАФ Игорь Грищенко Ловро Ловро Цвек Заря - Динамо Киев Сергей Сергей Сидорчук
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