Невероятный характер проявил полузащитник Авангарда Арсентий Дорошенко, проведя на поле весь тайм с серьезной травмой.

В матче 24-го тура Первой лиги между Альянсом и Авангардом произошел неприятный и жуткий инцидент. Полузащитник краматорцев Арсентий Дорошенко травмировался уже на 11-й минуте матча, однако, после вмешательства врачей и обезболивающего продолжил игру. В конце концов на 62-й минуте футболиста заменили.

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Как оказалось впоследствии, в игровом столкновении полузащитник получил перелом ноги, сообщает официальный сайт Авангарда. После возвращения в Краматорск у 20-летнего футболиста был диагностирован закрытый перелом отростка таранной кости левой стопы и повреждение связок. По прогнозам врачей игрок минимум месяц проведет в гипсе.

В текущем сезоне Дорошенко сыграл в составе Авангарда 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. После 24-х туров краматорцы в турнирной таблице Первой лиги идут 13-ми, набрав 20 очков.

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