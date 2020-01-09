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Цуриков: Сразу для себя решил, что хотелось бы перейти в СК Днепр-1

9 января 09:47 317 Читати українською
Цуриков: Сразу для себя решил, что хотелось бы перейти в СК Днепр-1
Андрій Цуріков / фк Олександрія

Защитник СК Днепр-1 Андрей Цуриков рассказал о своем возвращении в УПЛ и о не слишком успешном опыте в чешском Яблонце.

"Травма? Да, ситуация у меня затянулась. Сейчас двигаюсь в направлении восстановления. Делаю все, чтобы вернуться, и чувствую серьезные улучшения. Очень надеюсь, что уже скоро буду в общей группе.

Цуриков перешел в СК Днепр-1

Действительно, в итоге я так и не дебютировал в Яблонце. Но уже и не жалею об этом. Как только узнал о заинтересованности Днепра-1, сразу для себя решил: если будет возможность, хотелось бы перейти. Возможно, эта травма и была мне дана, чтобы пойти в ту команду, где я хочу по-настоящему играть. Поэтому, как говорится, все к лучшему", – цитирует Цурикова официальный сайт СК Днепр-1.

Добавим, что ранее в Украине защитник выступал за запорожский Металлург, киевскоє Динамо, Говерлу и Александрию.

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Теги
СК Днепр-1 СК Днепр-1 Андрей Цуриков Андрей Цуриков
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