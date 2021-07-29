"В сентябре 2018-го получил вызов в национальную команду. Сначала приходили какие-то странные сообщения с поздравлениями. Я не понимал, что происходит, с чем поздравляют. Впоследствии мне позвонил агент, Шаран, поздравили меня с этим. Тогда я увидел списки в Интернете и понял, что дождался вызова в сборную Украины. Был очень рад, что на меня обратили внимание.

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Почему так и не удалось дебютировать? Тогда только начиналась Лига Наций. Думаю, что тренер сделал ставку на людей, которых он знает. Хорошая конкуренция в обороне слева в сборной была всегда, тренер меня не поставил, что значит, что были более сильные футболисты. Мне уже было приятно находиться в коллективе, в сборной, посмотреть, как все происходит.

Смогу ли я снова получить вызов в сборную? Нет ничего невозможного. Если мы будем показывать хороший уровень, заявим о себе, будем играть в еврокубках. Будем на хорошем месте в турнирной таблице. Думаю, что только тогда обращают внимание, когда команда хорошо идет в чемпионате. Если мы будем командой и я буду добавлять, как футболист, то нет ничего невозможного. Я работаю для того, чтобы себя проявить и надеюсь что это заметят", – сказал Цуриков в интервью Брутальному футболу.

Напомним, защитник принадлежит харьковскому Металлисту, но на правах аренды выступает за Александрию.

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