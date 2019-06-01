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Цуриков перейдет в европейский клуб, – СМИ

19:50 64 Читати українською
Цуриков перейдет в европейский клуб, – СМИ
Андрей Цуриков / фото: ФК Александрия

Защитник Александрии Андрей Цуриков покинет команду этим летом.

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Олег Ящук в эфире программы Тур Online сообщил, что защитник Александрии Андрей Цуриков покинет команду.

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26-летний украинец летом подпишет контракт с европейским клубом, название которого не уточняется.

Хавбек выступает за александрийский клуб с лета 2016 года. Сначала Андрей играл на правах аренды, а затем подписал контракт на правах свободного агента. На его счету 4 гола и 6 ассистов в 78 матчах.

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