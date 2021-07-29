"У каждого свой путь в футболе. Где-то кому-то везет в чем-то, где наоборот – немного не получается. Возможно для меня это было слишком рано попасть в такой клуб. Я из последней команды перешел в гранд. Где-то психологически было трудно.

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Если бы перешел на несколько лет позже, то все могло быть иначе. Шансов я много не получал, но это выбор тренера, я не могу его осуждать. У меня своя дорога и путь в футболе. Не жалею ни о чем. Сейчас доволен тем, что у меня есть, я играю и отдаю себя полностью насколько могу.

Тогда главным моим конкурентом был Дуду, который сейчас играет в Бразилии. Считаю, что он очень сильный футболист, показывает это до сих пор. На самом деле конкуренция была очень высокой. Не только Дуду, но он был основным. В защите конкурентом был Макаренко. По моему мнению, Женя провел несколько хороших сезонов под руководством Реброва.

А в 2017 году я разорвал контракт с Динамо. За полгода до этого разговаривал с Игорем Суркисом о своем положении в команде. Он сказал, что видит потенциал, футболиста, который может играть в Динамо с моими качествами и я поеду на сборы. В результате сменился тренер, пришел Хацкевич, я не ожидал каких-то решений. Лично позвонил ему, спросил, как он видит меня в команде. Хацкевич сказал, что на меня не рассчитывает и я могу искать себе клуб. Мы с ним нормально поговорили, я поехал и разорвал контракт", – сказал Цуриков в интервью Брутальному футболу.

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