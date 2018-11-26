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Цуриков – о столкновении с Бойко: Это не единичный эпизод с этим человеком, КДК ФФУ должен что-то рассматривать

18:40 146 Читати українською
Цуриков – о столкновении с Бойко: Это не единичный эпизод с этим человеком, КДК ФФУ должен что-то рассматривать
Андрей Цуриков / ФК Александрия

Защитник Александрии Андрей Цуриков прокомментировал инцидент со столкновением с вратарем Динамо Денисом Бойко.

"Следующие минут 10 после столкновения с Денисом Бойко были туманными. По голове немного досталось. Но я считаю, что это не совсем правильно. Это не единичный эпизод, который происходит с этим человеком.

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Нужно что-то, видимо, рассматривать. КДК у нас для этого есть, я считаю, что это не совсем правилньо", – цитирует Андрея Цурикова портал FootballHub.

Цуриков стал лучшим игроком 16-го тура УПЛ

Напомним, в матче 16 тура УПЛ Александрия победила Динамо со счетом 2:1. На 56-ой минуте игры голкипер киевлян Денис Бойко на выходе врезался в защитника Александрии Андрея Цурикова, за что был назначен пенальти.

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Украина16 тур

Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Александрия
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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Теги
Денис Бойко Денис Бойко Андрей Цуриков Андрей Цуриков Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия КДК ФФУ Александрия - Динамо Киев
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