Цуриков – о столкновении с Бойко: Это не единичный эпизод с этим человеком, КДК ФФУ должен что-то рассматривать

Защитник Александрии Андрей Цуриков прокомментировал инцидент со столкновением с вратарем Динамо Денисом Бойко.

"Следующие минут 10 после столкновения с Денисом Бойко были туманными. По голове немного досталось. Но я считаю, что это не совсем правильно. Это не единичный эпизод, который происходит с этим человеком.

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Нужно что-то, видимо, рассматривать. КДК у нас для этого есть, я считаю, что это не совсем правилньо", – цитирует Андрея Цурикова портал FootballHub.

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Напомним, в матче 16 тура УПЛ Александрия победила Динамо со счетом 2:1. На 56-ой минуте игры голкипер киевлян Денис Бойко на выходе врезался в защитника Александрии Андрея Цурикова, за что был назначен пенальти.

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