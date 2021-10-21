ЦСКА принимает Зарю в рамках 3-го тура Лиги конференций. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч ЦСКА София – Заря состоится сегодня, 21 октября, в Болгарии. Стартовый свисток на стадионе Васил Левски прозвучит в 22:00. Смотреть эту встречу вживую можно на телеканале MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

ЦСКА София – Заря: анонс матча Лиги конференций

Этот поединок имеет ключевое значение для обеих команд в контексте борьбы за выход в плей-офф, ведь после двух туров у ЦСКА лишь одно набранное очко, а Заря пока только проигрывала.

ЦСКА София – Заря: стартовые составы на матч Лиги конференций

ЦСКА София: Бузатто – Турицов, Маттей, Лам, Мазику – Йомов, Мухар, Жеферсон, Вилдсхут – Кэри, Кайседо

Запасные: Евтимов, Варела, Бай, Чатакович, Крастев, Вьон, Данчев, Юга, Ахмедов, Галабов

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Снурницин, Хомченовский – Сайядманеш, Булеца, Цвек, Громов – Гладкий, Шахаб

Запасные: Сапутин, Жилкин, Жуниньо, Лунёв, Овусу, Кристиан, Алефиренко