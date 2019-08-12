ЦСКА София отобрал очки у лидера чемпионата Болгарии Лудогорца перед ответным матчем Лиги Европы против Зари

В рамках 5-го тура чемпионата Болгарии ЦСКА София и Лудогорец разошлись миром.

Чемпионат Болгарии 2019/20, 5-й тур

Лудогорец – ЦСКА София – 0:0

Лудогорец и софийский ЦСКА не смогли выявить сильнейшего в напряженном матче. Лудогорец больше владел инициативой на правах хозяев в первом тайме. Во второй половине хозяева также больше атаковали, однако ЦСКА также отвечал атаками, но ни одной из команд так и не удалось отличиться забитыми голами.

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Таким образом, Лудогорец набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. ЦСКА с 8 пунктами расположился на 7 позиции.

Напомним, ответный матч между Зарей и ЦСКА Состоится 15 августа.

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