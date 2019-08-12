toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - БРЮГГЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ЦСКА София отобрал очки у лидера чемпионата Болгарии Лудогорца перед ответным матчем Лиги Европы против Зари

08:00 36 Читати українською
ЦСКА София отобрал очки у лидера чемпионата Болгарии Лудогорца перед ответным матчем Лиги Европы против Зари
Лудогорець – ЦСКА София – 0:0

В рамках 5-го тура чемпионата Болгарии ЦСКА София и Лудогорец разошлись миром.

 

Чемпионат Болгарии 2019/20, 5-й тур

Лудогорец – ЦСКА София – 0:0

Лудогорец и софийский ЦСКА не смогли выявить сильнейшего в напряженном матче. Лудогорец больше владел инициативой на правах хозяев в первом тайме. Во второй половине хозяева также больше атаковали, однако ЦСКА также отвечал атаками, но ни одной из команд так и не удалось отличиться забитыми голами.

Заря расписала выездную ничью с ЦСКА в ЛЕ – "армейцы" не удивили, "мужики" не впечатлили, но остались фаворитами

Таким образом, Лудогорец набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. ЦСКА с 8 пунктами расположился на 7 позиции.

Напомним, ответный матч между Зарей и ЦСКА Состоится 15 августа.

Безлад, що врятував клуб, і дружба з росіянами: ультрас ЦСКА Софія "Сектор Г" – Зорю очікує пекло

blog_ava
Шапаренко не перейдет в Зарю, – представитель Динамо
06:30
368
Теги
Мир ЦСКА София ЦСКА София Лудогорец Лудогорец Заря - ЦСКА София
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
3
мин
Нымме Калью
19:00
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук