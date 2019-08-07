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ЦСКА София – Заря: Громов не поможет луганчанам в матче Лиги Европы из-за травмы

16:39 50 Читати українською
ЦСКА София – Заря: Громов не поможет луганчанам в матче Лиги Европы из-за травмы
Артем Громов / Фото ФК Заря

Поступили плохие новости из лазарета луганской Зари.

 

Артем Громов не полетел с командой в Болгарию на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против местного ЦСКА.

Заря объявила список игроков на матч Лиги Европы против софийского ЦСКА – Русин в составе, Громов остается дома

По информации источника, 29-летний хавбек получил травму, которая не позволит ему помочь Заре в первом поединке с софийцами, сообщает

Football.ua.

Напомним, Артем отметился тремя голами в предыдущем раунде ЛЕ, где "черно-белые" встречались с ФК Будучность.

Поединок ЦСКА София – Заря состоится 8 августа, начало в 20:30.

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Лига Европы ЦСКА София - Заря Артём Громов Артём Громов Заря Заря
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