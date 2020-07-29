ЦСКА Москва отказался от идеи приобретения экс-лидера Карпат

Московский ЦСКА не будет покупать атакующего полузащитника аргентинского Ривер Плейт Хорхе Карраскаля в летнее межсезонье.

"Армейцы" все же решили отказаться от трансфера колумбийца. Об этом журналист Густаво Ярроч написал в своем Twitter.

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Руководство ЦСКА отказалось платить за 22-летнего игрока 8,5 млн евро, которые требовали боссы Ривер Плейта, поэтому оно вышло из переговоров. Ранее "красно-синие" предлагали свыше 6 млн евро за трансфер, однако эта сума не впечатлила аргентинский гранд.

Напомним, латиноамериканец перебрался в Ривер Плейт из львовских Карпат за 2,5 млн в евровалюте. Колумбийцем интересовался ряд европейских клубов, среди которых Бешикташ, Аякс, Фиорентина и Ювентус.

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