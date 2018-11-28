ЦСКА – Виктория Пльзень – 1:2 – видео голов и обзор матча

Виктория Пльзень на выезде обыграла ЦСКА. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 5-й тур, группа G

ЦСКА – Виктория Пльзень – 1:2

Голы: Влашич, 10 (пен) – Прохазка, 56, Гейда, 81

Нереализованные пенальти: Прохазка, 44

Московский ЦСКА в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проиграл пльзеньской Виктории, окончательно потеряв шансы на 1/8 финала этого турнира.

Москвичи вышли вперед уже на 10-й минуте, когда Милан Птржела в собственной штрафной сбил Георгия Щенникова. Арбитр назначил пенальти, а Никола Влашич мастерски его реализовал – 1:0. За следующие двадцать минут хозяева могли забивать еще минимум трижды, но не смогли реализовать свои возможности.

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Второй тайм начался достаточно ровно, однако игроки Виктории упорно рвались вперед через фланги ЦСКА – и были за это вознаграждены. На 56-й минуте Радим Ржезник прорвался по флангу и выкатил передачу в штрафную за спины защитникам, а Роман Прохазка красиво отправил мяч в девятку – 1:1. На 81-й минуте после розыгрыша углового Патрик Грошовський выполнил подачу на линию вратарской, а Лукас Гейда спокойно ее замкнул – 1:2.

Плзеньци набрали четыре очка и сравнялись с москвичами, которые теперь распрощались с шансами на плей-офф Лиги чемпионов.