ЦСКА дома проиграл Роме в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов и отпустил "волков" и Реал на расстояние 5 очков в турнирной таблице группы G. Смотрите видео голов и обзор матча.

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома принимал Рому. Уже на 4-й минуте Костас Манолас открыл счет во встрече. В начале второго тайма "армейцы" сравняли счет усилиями Арнора Сигурдссона.

Лига чемпионов: Рома на выезде одолела ЦСКА

Через 6 минут защитник ЦСКА Магнуссон получил вторую желтую карточку, а на 59-й минуте Лоренцо Пеллегрини воспользовался выходом из ворот Игоря Акинфеева и установил окончательный счет во встрече.

Лига чемпионов. Группа G, 4 тур

ЦСКА – Рома – 1:2

Голы: Сигурдссон, 50 – Манолас, 4, Пеллегрини, 59

Удаление: Магнуссон, 56