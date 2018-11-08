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ЦСКА –​​​​​​​ Рома –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

06:30 5 Читати українською
ЦСКА –​​​​​​​ Рома –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
ЦСКА –​​​​​​​ Рома –​​​​​​​ 1:2 / ПФК ЦСКА

ЦСКА дома проиграл Роме в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов и отпустил "волков" и Реал на расстояние 5 очков в турнирной таблице группы G. Смотрите видео голов и обзор матча.

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА дома принимал Рому. Уже на 4-й минуте Костас Манолас открыл счет во встрече. В начале второго тайма "армейцы" сравняли счет усилиями Арнора Сигурдссона.

Лига чемпионов: Рома на выезде одолела ЦСКА

Через 6 минут защитник ЦСКА Магнуссон получил вторую желтую карточку, а на 59-й минуте Лоренцо Пеллегрини воспользовался выходом из ворот Игоря Акинфеева и установил окончательный счет во встрече.

Лига чемпионов. Группа G, 4 тур

ЦСКА – Рома – 1:2

Голы: Сигурдссон, 50 – Манолас, 4, Пеллегрини, 59

Удаление: Магнуссон, 56

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов4 турАрена ЦСКА (Москва)

ЦСКА Москва - Рома: Среда 07 ноября 2018

ЦСКА Москва
Матч окончен
1 : 2
Рома
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