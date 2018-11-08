ЦСКА – Рома – 1:2

Лига чемпионов — 7 нояб 1116
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Манчестер Сити в пух и прах разбомбил Шахтер в матче Лиги чемпионов, Зинченко приложился к избиению
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Від ворога Ібри і хет-трика за Реал до екзотики з українцем – зліт і падіння великого великого ван дер ВаартаИспания — 7 нояб 315
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Частный самолет, нежелание платить налоги и обманутый Реал – невероятные подробности трансфера Мбаппе в ПСЖФранция — 7 нояб 887
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Манчестер Сити – Шахтер: Зинченко и еще 4 футболиста, которые играли за обе командыЛига чемпионов — 7 нояб 1962
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Наполи и ПСЖ расписали яркую ничью в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 7 нояб 499
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