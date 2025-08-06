Лех и Црвена Звезда сошлись в борьбе за выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Счет и обзор матча – смотрите на "Футбол 24".

Именно это противостояние определит потенциального соперника Динамо в случае, если киевляне сумеют пройти кипрский Пафос. Победитель дуэли между Лехом и Црвеной Звездой станет следующей преградой либо для украинского клуба, либо для представителя Кипра. Напомним, в первом матче команда Шовковского уступила с минимальным счетом.

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Сегодняшний поединок начался живо – сербы открыли счет уже на старте. Ндиайе отдал точную передачу на Крунича, а тот с линии штрафной площадки пробил в правый нижний угол ворот – 0:1!

Однако ответ не заставил себя ждать – уже на 34-й минуте Исхак получил великолепную передачу в штрафную и с острого угла точно пробил в ворота – невероятное попадание!

Gollll...Mikael #Ishak doprowadza stadion przy Bułgarskiej do szaleństwa !!#LECH doprowadza do remisu ,a strzelcem fenomenalne brami z woleja jest Ishak. Jest 1:1 po 35 minutach gry!!! pic.twitter.com/SRZsWyWr30 — Pawel Bernacki (@PawelBernacki1) August 6, 2025

В начале второго тайма Лех контролировал игру, но именно сербы открыли счет – Крунич хладнокровно реализовал свой момент. Прошло всего 20 минут, как в ворота поляков влетел еще один мяч. Кстати, второй гол в матче забил Бруно Дуарте – нападающий, в карьере которого есть интересная страница: сезон 2018/19 он провел в составе ФК Львов.

До конца матча больше голов забито не было. Црвена Звезда сохранила преимущество в два мяча перед ответным матчем.

К слову, если сербы пройдут Лех, а Динамо – Пафос, то киевляне получат шанс отомстить за Александрию, которая недавно бесславно вылетела от Партизана в квалификации Лиги конференций (0:6 по сумме двух матчей).

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