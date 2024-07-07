Форвард Зари Эдуардо Герреро может перейти в чемпионат Сербии, сообщает El Marcador TV.

Динамо готово было отпустить одного из своих игроков вместе с доплатой за участника плей-офф Копа Америка-2024

24-летний футболист попал в сферу интересов действующего чемпиона – Црвены Звезды. По информации источника, селекционеры клуба обратили внимание на Герреро во время выступлений на Кубке Америки-2024 – нападающий Зари принял участие во всех 4 матчах сборной Панамы, забил 1 гол и сегодня ночью завершил выступления на турнире, вылетев в четвертьфинале от Колумбии (0:5).

К слову, игрока также хочет Динамо, которое сделало луганчанам уже два предложения по трансферу. Заря не против отпустить Эдуардо, но требует за его переход 4 млн евро.

Напомним, Герреро перешел в Зарю из израильского Маккаби Тель-Авив (сначала это была аренда, а впоследствии полноценный трансфер). В прошлом сезоне провел за луганчан 33 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с "черно-белыми" рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

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