"Должны поздравить Рух с сегодняшней игрой – они заслуженно победили. Быстрый гол помог сопернику обрести уверенность, а мы не смогли найти силы, чтобы развернуть ситуацию. После второго гола мы имели пару моментов, но затем пропустили контратаку. Очень трудно было сегодня. Это не является причиной сегодняшнего поражения, но ноябрь был очень непростым для нас.

Первая победа Руха в Премьер-лиге в видеообзоре матча против СК Днепр-1 – 4:1

Болезнь нас просто уничтожила, и это одна из причин. Полмесяца не было тренерского штаба, сейчас полумесяца не имеем, кого тренировать. Каждый день выпадает по 3-4 игрока. Было 19 футболистов, а сейчас 11. Поэтому мы не в равных условиях играем матчи, которые есть очень ответственными для нас. Но не будем сейчас паниковать. Мы знаем, что демонстрировали в октябре хороший футбол. Те матчи показали, что команда должна показывать в следующей части чемпионата. Динамика, которая была в октябре, исчезла в ноябре из-за болезни. Но сегодня Рух выиграл заслуженно.

Сегодня должен был быть другой состав, другая подготовка. Но утром получили положительные тесты на COVID-19 у Ди Франко и Тейлора, поэтому вынуждены были менять систему. Несколько футболистов только вчера после болезни появились на тренировке.

Когда команда была в полном составе, сыграна, мы показывали хороший футбол, агрессивный с доминантной идеей. Но болезнь тоже имела свою роль. Она разрушила тренировочный процесс. Мы тренировали последнее время 12 футболистов. Если не тренируешься качественно, матч не можешь сыграть на таком интенсивном уровне, как требует УПЛ. Наверное, хорошо, что эта часть чемпионата закончилась. Должны набраться терпения, добавить пару необходимых футболистов и с новым духом выходить на новую часть чемпионата.

Печально для болельщиков, футболистов, тренеров, клуба, хороший ход в октябре сменился провалом. Конечно, ряд негативных результатов влияет на нас. Просто не хватает футболистов, которые добавили б нам конкурентоспособности. Пандемия всем клубам добавила проблем, но нас это свалилось одновременно. Мы должны быть в этом объективными. Будем делать выводы, анализировать матчи и с новыми силами, со здоровыми футболистами идти к нашим целям", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Заметим, СК Днепр-1 идет на зимнюю паузу в статусе аутсайдера УПЛ. Погром от Руха стал для подопечных хорвата шестым подряд поражением в чемпионате.

Рух на глазах Милевского разбил СК Днепр-1 и одержал первую победу в УПЛ – команда Йовичевича будет зимовать последней