Известный производитель напитков и спонсор УЕФА The Coca-Cola Company прокомментировал жест Криштиану Роналду, когда он демонстративно отставил бутылки со сладкой водой перед поединком чемпионата Европы 2020.

В своем заявлении всемирно известная компания отметила, что "у каждого есть свои предпочтения в напитках", а также добавила, что "у всех есть свои уникальные вкусы и потребности". Об этом сообщает Yahoo! Sports.

Погба повторил выходку Роналду на пресс-конференции – "пострадал" еще один спонсор УЕФА

Напомним, во время пресс-конференции перед матчем Венгрия – Португалия Криштиану Роналду сел за стол, демонстративно отставив бутылки с Coca-Cola и призвал присутствующих пить воду. Выходка нападающего сборной Португалии всего за 30 минут уменьшила стоимость компании Coca-Cola на 5,2 млрд долларов. До пресс-конференции стоимость одной акции составляла 56,1 доллара, а после – 55,2.

Ранее Криштиану неоднократно говорил, что не употребляет сладких газированных напитков. Он принципиально не рекламирует такие товары, и даже запрещает употреблять их сыну.

Франция – Германия: прагматичные чемпионы мира стерли Бундестим, Погба – чистая магия, приговор Леву и парадокс xG