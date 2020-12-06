Брюгге на своем поле обыграл Сент-Трюйден в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Бельгия, 15 тур

Брюгге – Сент-Трюйден – 1:0

Гол: Окереке, 57

Полноценной дуэли украинцев в отчетном матче не получилось. Александр Филиппов появился на поле лишь на 76-й минуте и не смог повлиять на окончательный результат, а вот Эдуард Соболь сыграл полный матч. Единственный гол во встрече забил Окереке в начале второго тайма спустя всего 3 минуты после выхода на замену.

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Благодаря этой победе Брюгге набрал 30 очков и по крайней мере временно вернулся на первое место в турнирной таблице – у ближайших конкурентов на 2 пункта меньше, но игра в запасе. Сент-Трюйден остался предпоследним.