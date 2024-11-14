Руководство Ромы назначило нового наставника, который будет работать с украинцем Артемом Довбиком.

На своем официальном сайте римский клуб объявил о назначении Клаудио Раньери на должность главного тренера. Соглашение итальянца с Ромой рассчитано до июня 2025 года.

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Римлянам пришлось экстренно искать нового наставника после увольнения Ивана Юрича. Семья Фридкинов обратилась к Клаудио Раньери, который в мае 2024 года вышел на пенсию.

"В конце сезона он (Клаудио Раньери) возьмет на себя роль высшего руководства: он будет советником владельцев по всем спортивным вопросам клуба. Поиски нового тренера будут продолжаться в течение следующих месяцев, и Клаудио также будет иметь право голоса в этом решении", – написано на официальном сайте.

Напомним, Раньери дважды работал с "волками" – с 2009 по 2011 годы и в сезоне 2018/19.