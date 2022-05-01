Цюрих одержал победу над Базелем в рамках 32 тура чемпионата Швейцарии и досрочно стал триумфатором первенства. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Швейцарии 2021/22, 32-й тур

Базель – Цюрих – 0:2

Голы: Чеезау, 40, Боранияшевич, 45+3

Цюрих подходил к встрече в статусе фаворита, находящегося в шаге от чемпионства. Базель был мотивирован на поединок, чтобы не дать принципиальному сопернику стать чемпионом в случае победы. Фанаты хозяев организовали яркий перформанс, чтобы поддержать свою команду.

Fc Basel - Fc Zurich

Pas mal le championnat Suisse en terme de pyrotechnie pic.twitter.com/R0PYhnuqDZ — El Comandante? (@DobravcLoic) May 1, 2022

Впрочем, первая половина была за Цюрихом – Чеезау и Боранияшович оформили комфортное преимущество в последние 8 минут тайма. А во втором тайме гости удержали спокойную победу, что позволило Цюриху стать чемпионом Швейцарии в тринадцатый раз в своей истории.

Добавим, что в расположении Цюриха сейчас находится нападающий Шахтера Богдан Вьюник, присоединившийся к команде U-21.

Шахтер спасся от поражения в последнем матче турне: дебют украинца за Хайдук, потеря Мудрика, Ракицкий – капитан