В сезоне 2024/25 Палермо будет пытаться выйти в Серию А под руководством нового тренера и спортивного директора. Как информирует официальный сайт клуба, новым наставником команды стал Алессио Дионизи, а новым спортдиром – Морган Де Санктис. Эти изменения произошли в рамках "революции" City Group – холдинговой компании, ответственной за управление ряда клубов, принадлежащих одному владельцу.

Чемпион Англии в составе Лестера может стать спортивным директором клуба Серии А

Сроки контрактов обоих специалистов не раскрываются, маскируясь под словом "многолетний". В прошлом сезоне Палермо занял 6 место в Серии В под руководством Микеле Миньяни, после чего проиграл в полуфинале плей-офф за право выхода в Серию А Венеции (0:1, 1:2). Впоследствии именно Венеция выиграла третью путёвку в элитный дивизион, обыграв в финале Кремонезе.

Напомним, что Дионизи был уволен по ходу сезона 2023/24 из Сассуоло. Тем не менее, именно он нанёс чемпиону Италии Интеру единственное домашнее поражение в прошедшем чемпионате.

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