Цитаишвили забил дебютный гол за сборную – видеообзор матча Гибралтар – Грузия – 1:2
08:56 - Читати українською
Гибралтар уступил Грузии в рамках 6-го тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
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Грузия уже в статусе победителя группы завершала выступления в Лиге С матчем против главного аутсайдера. Гибралтар в нынешнем розыгрыше сумел набрать лишь одно очко и сыграет в плей-офф за выживание.
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Оба гола сборной Грузии оказались знаковыми. Кварацхелия с пенальти, который сам же заработал, в десятый раз забил в составе национальной команды. А вот Георгий Цитаишвиши отметился дебютным мячом после смены футбольного гражданства.
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