Грузия уже в статусе победителя группы завершала выступления в Лиге С матчем против главного аутсайдера. Гибралтар в нынешнем розыгрыше сумел набрать лишь одно очко и сыграет в плей-офф за выживание.

Лига наций: Цитаишвили голом помог Грузии повыситься в классе, Румыния наказала скандальных боснийцев

Оба гола сборной Грузии оказались знаковыми. Кварацхелия с пенальти, который сам же заработал, в десятый раз забил в составе национальной команды. А вот Георгий Цитаишвиши отметился дебютным мячом после смены футбольного гражданства.