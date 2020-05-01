Цитаишвили выбрал европейский клуб, в котором хотел бы сыграть

Юный хавбек Динамо Георгий Цитаишвили не намерен всю карьеру провести в киевском клубе.

Георгий Цитаишвили не скрывает своей симпатии к действующему чемпиона Испании.

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Пока я хочу играть в Динамо. Потом, может, в Барселоне", – признался юный талант для Instagram-страницы Динамо.

Напомним, 19-летний хавбек сейчас является одним из самых перспективных молодых игроков Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ Цитаишвили провел 3 матча.

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