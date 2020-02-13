Цитаишвили: Вины Динамо в вылете больше, чем заслуги хорватов

Полузащитник Динамо U-19 Георгий Цитаишвили прокомментировал вылет команды из Юношеской лиги УЕФА от загребского Динамо.

"Нам было тяжело играть, хорваты действовали компактно, в частности, против меня играли сразу два-три соперника, закрывали. Но в целом, то, что мы вместе с тренерским штабом задумывали, выполняли на поле, думаю, это было заметно. Очень жаль второй год подряд вылетать из Юношеской лиги УЕФА в серии пенальти. Мы отдали все силы на поле, но пройти дальше не получилось.

Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19 – видеообзор матча и серии пенальти

Мы сражались за команду, просто не повезло нам. Пенальти – это лотерея. Исполнение важное, но здесь 50 на 50 – угадает вратарь или нет. Считаю, нужно было побеждать в основное время. Наша ошибка в том, что мы редко доводили мяч до ворот соперника и не завершали наши атаки. В поражении больше нашей вины, чем заслуги хорватов", – поделился Цитаишвили в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что поражение от сверстников из Загреба выбила динамовцев из розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФА