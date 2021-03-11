Полузащитника Динамо Георгия Цитаишвили, который на правах аренды выступает за полтавскую Ворсклу, успешно прооперировали после перелома пятой плюсневой кости левой ноги.

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Об этом сам футболист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Игрок выложил фото своей ноги в гипсе из больничной палаты.

Окончательные сроки восстановления футболиста неизвестны, однако, по предварительному прогнозу он пропустит минимум 2 месяца. Таким образом, полтавцам придется обходиться без Цитаишвили чуть ли не до конца сезона – последние туры УПЛ запланированы на середину мая.

Напомним, Цитаишвили получил травму в матче против Мариуполя – Танковский резко подкатился под хавбека "зелено-белых", за что получил вторую желтую и удаление. За полтавский клуб Гио успел провести лишь 4 матча, в которых забил 1 гол.

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