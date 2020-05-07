Цитаишвили сообщил, когда покинет Динамо – талант киевлян хочет взять пример со звезды сборной Украины

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили не намерен всю карьеру посвятить киевскому клубу.

"Хочу ли в будущем вырваться в Европу? Хочу до 23-24 лет быть в Динамо. А потом уже хочу без лестницы сразу в топ-клуб перейти. Так планирую. Англия – это потом, как Ярмола перешел. Сначала Испания, Италия.

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В Италии нет любимой команды. В Испании – Барселона, в Англии – Ливерпуль", – рассказал Георгий для программы Бомбардир.

Напомним, Цитаишвили считается одним из главных молодых талантов в лагере "бело-синих". В нынешнем сезоне УПЛ 19-летний хавбек провел 3 матча.

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