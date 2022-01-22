Игра была сделана еще до гола Цитаишвили – Цонев, Русин и Пожег сделали преимущество разгромным до 70 минут. Гио поставил яркую точку во встрече – вингер шатнул двух защитников на краю штрафной и по красивой дуге отправил мяч в дальнюю девятку без шансов для вратаря.

Черноморец одержал вторую победу под руководством Григорчука – новички и звездочки Динамо оформили разгром

Добавим, что это уже вторая победа одесситов под руководством Романа Григорчука – до этого "моряки" победили польскую Лехию. Следующим соперником Черноморца станет Дрита из Косово.

Динамо легко обыграло Расинг – второй подряд разгром от команды Луческу