Цитаишвили рассказал об особом ритуале перед выходом на поле

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили признался, как настраивается на матчи.

"Как настраиваюсь перед играми? Слушаю музыку. Когда много думаешь о предстоящей игре, перегораешь. Нужно спокойно относиться. А когда выходишь на поле, присутствует легкий мандраж, но потом все проходит

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Относительно ритуала перед играми – с Поповым перед выходом на поле сидим минуту, молчим и только потом идем", – сказал Цитаишвили в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, Георгий – воспитанник молодежной академии Динамо. За основную команду дебютировал в финале Кубка Украины против донецкого Шахтера 9 мая 2018 года. В текущем сезоне УПЛ провел за киевлян 3 матча.

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