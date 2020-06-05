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Цитаишвили рассказал, на какие жертвы готов пойти ради Динамо

00:02 25 Читати українською
Цитаишвили рассказал, на какие жертвы готов пойти ради Динамо
Георгий Цитаишвили / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили признался, что заставило его сыграть на непривычной для себя позиции во время тренировочного спарринга с одноклубниками.

"Некому было играть правого защитника. Я сказал, что могу сыграть. Не вижу в этом проблемы. Если возникнет ситуация, в которой надо будет стать в ворота – я буду готов помочь команде. Не буду прятаться, могу помочь везде", – сказал Цитаишвили в комментарии официальному сайту Динамо.

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Напомним, Георгий – воспитанник молодежной академии Динамо. За основную команду дебютировал в финале Кубка Украины против донецкого Шахтера 9 мая 2018 года. В текущем сезоне УПЛ провел за киевлян 3 матча.

Динамо после 24 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Украины четвертую строчку. Следующий поединок подопечные Алексея Михайличенко проведут в воскресенье, 7 июня, против Александрии. Начало матча в 17:00.

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