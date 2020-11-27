Чемпионат U-21, 11 тур

Динамо – Ворскла – 3:2

Голы: Цитаишвили, 52, Бодня, 63, Сухоручко, 88 – Кныш, 51, Чуев, 72, (пен.)

Соперники не смогли открыть счет до перерыва, однако вторая половина превратилась в настоящую феерию. Кныш несколько неожиданно вывел гостей вперед на 51 минуте. Через несколько секунд ему ответил Цитаишвили, которого Мирча Луческу отправил в дубль за игровой практикой. Хавбек киевлян ударом в ближний угол застал врасплох Исенко (того самого героя Кубка Украины).

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Довольно быстро Динамо забило второй раз. Неугомонный Цитаишвили качественно выполнил штрафной, а Бодня удачно сыграл на добивании после сейва Исенко. Чуев с пенальти вновь сделал счет равным, но последнее слово все же было за подопечными Мороза. Сухоручко остался без присмотра в штрафной – 3:2. Цитаишвили отдал еще и тонкий ассист, красноречиво напомнив Луческу о своих возможностях.

Волевая победа позволила Динамо опередить Шахтер, который в 11 туре неожиданно проиграл СК Днепр-1 (2:3). У дончан 24 очка, а у киевлян на три больше и игра в запасе.

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