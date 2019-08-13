Цитаишвили признался, от какой привычки его отучили в главной команде Динамо

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями товарищеской встречи со сборной Беларуси U-19 (5:0).

"Конечно, не попадаю в заявку на Брюгге. Как я могу в нее попасть, если сыграл 90 минут. Вчера после тренировки нам сказали, что те, кто не попадает в заявку, будет играть за дубль. Это хорошо, потому что пока мы только тренируемся, а нам нужно играть.

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Видно, не хватает практики. Нужны матчи, чтобы набрать форму и играть по 90 минут. Такие спарринги для этого и нужны. Спасибо, что дают нам играть.

Забил простой гол в простой игре. Делали то, что должны были. Мне нужно было больше доставлять мяч в штрафную. Когда забивал, то обыграл защитника один в один и пробил в угол.

Было легко играть с мячом, потому что игроки соперника были 2001 и 2002 года, а у нас половина игроков из первой команды.

Стараюсь обыгрывать, но после первой команды стал меньше это делать. Там приучили больше играть в пас в середине поля. Через эти игры набираю уверенность, которая была у меня раньше", – цитирует Цитаишвили Динамомания.

Напомним, Динамо встретится с Брюгге в рамках ответного матча квалификации ЛЧ 13 августа, начало в 20:30. Результат первой встречи – 0:1.

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