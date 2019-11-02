Цитаишвили признался, что мог оказаться в Шахтере, а не в Динамо

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили во время встречи с болельщиками рассказал о своем выборе команды, когда приехал в Украину.

"Мне нужно было добавить в физике, а Динамо физически всегда сильным клубом было. И я очень рад, что здесь оказался. Мне очень повезло, что я в Динамо.

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Когда я приезжал сюда, то у меня был выбор между Шахтером и Динамо, но я сказал, что выбираю Динамо. И вот я здесь и очень этому рад", – сказал Цитаишвили.

Напомним, когда Цитаишвили было 11 лет он успешно прошел просмотр в Ла Масию, однако отказался заниматься в академии Барселоны из-за того, что футболистам его возраста не позволяли жить на базе клуба. После этого юный футболист перешел в академию Динамо.

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