Цитаишвили потролил Черноморец из-за смешного объявления трансферов
08:00 - Читати українською
Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили с юмором отнесся к потугам своего нынешнего клуба.
Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за Черноморец, отреагировал на чрезмерный креатив одесского клуба.
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"Когда просишь SMM-щика Черноморца тебя сфотать..." – написал Цитаишвили на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, "моряки" довольно оригинально подошли к представлению своих зимних новичков, вдохновившись сериалом "Игра в кальмара" и рисунками в стиле "конкурса детских рисунков".
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