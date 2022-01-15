Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили с юмором отнесся к потугам своего нынешнего клуба.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили, выступающий на правах аренды за Черноморец, отреагировал на чрезмерный креатив одесского клуба.

"Эти придурки потратили весь бюджет на календарь", – Черноморец подписал очередного легионера

"Когда просишь SMM-щика Черноморца тебя сфотать..." – написал Цитаишвили на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, "моряки" довольно оригинально подошли к представлению своих зимних новичков, вдохновившись сериалом "Игра в кальмара" и рисунками в стиле "конкурса детских рисунков".

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