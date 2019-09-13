Цитаишвили попал в заявку Динамо U-19 на Юношескую лигу УЕФА

Киевское Динамо U-19 объявило заявку на Юношескую лигу УЕФА сезона 2019/20.
Киевское Динамо U-19 объявило заявку на первый раунд Юношеской Лиги УЕФА, сообщает официальный сайт "бело-синих".
Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА
Вратари: Червинский, Моргун, Нещерет, Слуцкий.
Защитники: Биловар, Голоколосов, Гук, Хондак, Кузык, Маленков, Мащенко, Скорко, Сирота, Вивчаренко, Ярош, Забарный.
Полузащитники: Билошевский, Близниченко, Бодня, Бражко, Глушач, Кулаковский, Исадченко, Михайленко, Надольский, Окоро, Шулянский, Цитаишвили, Велетень, Волошин, Яцык, Єфименко, Завгородний.
Форварды: Исаенко, Рязанцев, Сухоручко, Ванат, Здирко.
Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо
Отметим, что Динамо встретится с Шкендия 2 октября, ответный матч запланирован на 23-е октября.