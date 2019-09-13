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Цитаишвили попал в заявку Динамо U-19 на Юношескую лигу УЕФА

15:54 44 Читати українською
Цитаишвили попал в заявку Динамо U-19 на Юношескую лигу УЕФА
Состав Динамо U-19 в прошлой ЛЧ / fc.dynamo.ua

Киевское Динамо U-19 объявило заявку на Юношескую лигу УЕФА сезона 2019/20.

Киевское Динамо U-19 объявило заявку на первый раунд Юношеской Лиги УЕФА, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА

Вратари: Червинский, Моргун, Нещерет, Слуцкий.

Защитники: Биловар, Голоколосов, Гук, Хондак, Кузык, Маленков, Мащенко, Скорко, Сирота, Вивчаренко, Ярош, Забарный.

Полузащитники: Билошевский, Близниченко, Бодня, Бражко, Глушач, Кулаковский, Исадченко, Михайленко, Надольский, Окоро, Шулянский, Цитаишвили, Велетень, Волошин, Яцык, Єфименко, Завгородний.

Форварды: Исаенко, Рязанцев, Сухоручко, Ванат, Здирко.

Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо

Отметим, что Динамо встретится с Шкендия 2 октября, ответный матч запланирован на 23-е октября.

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Теги
Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Динамо U-19 Динамо U-19 Лига чемпионов Юношеская лига УЕФА
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