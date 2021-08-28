Грузинский легионер "бело-синих" Георгий Цитаишвили, который на правах аренды выступает за Черноморец, впервые может сыграть за национальную команду после смены гражданства.

Полузащитник Черноморца Георгий Цитаишвили получил дебютный вызов в национальную сборную Грузии, сообщает Nakrebi.ge.

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20-летний футболист призван заменить травмированного вингера казанского Рубина Хвича Кварацхелию.

Напомним, Цитаишвили, который ранее выступал за различные юношеские и молодежную сборную Украины, официально получил грузинское гражданство в мае этого года и это его дебютный вызов в национальную сборную.

Подопечные Вилли Саньоля начнут подготовку к матчам с 30 августа. К слову, сборной Грузии предстоит сыграть с Косово, Испанией и Болгарией.

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