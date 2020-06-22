Цитаишвили похвастался общим фото с легендой Барселоны

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили опубликовал фотографию с обладателем "Золотого мяча-1999".

Георгий Цитаишвили поделился на своей странице в Instagram детской фотографией, на которой он стоит в компании легенды Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо.

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Напомним, 19-летний украинец является воспитанником Динамо. В нынешнем сезоне чемпионата Украины Георгий провел 7 матчей, в которых сумел отличиться ассистом.

После 27-ми туров УПЛ киевляне расположились на второй строчке, опережая Зарю на три очка.

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