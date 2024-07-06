Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в Полесье, сообщает Georgian Footy.

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Будет это полноценный переход или аренда – не уточняется. Отмечается, что трансфер 23-летнего вингера рассматривал Коньяспор, но житомирцам удалось обойти турок в борьбе за экс-украинца. К слову, ранее житомирский клуб уже подписал одного грузина – правого защитника Георгия Майсурадзе.

Напомним, Цитаишвили находится в структуре киевского Динамо с 2011 года. За главную команду провел лишь 24 матча (без голов). Выступал в аренде за Ворсклу, Черноморец, краковскую Вислу и Лех. Последним его клубом было Динамо Батуми. Контракт Георгия с киевлянами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

К слову, Цитаишвили участвовал на Евро-2024 со сборной Грузии (в 2019-м он стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20). Сакартвело сенсационно вышли из группы, но в 1/8 финала уступили Испании (1:4).

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