"По моей информации Цитаишвили очень некрасиво ушел из Динамо. Луческу на него рассчитывал, у него была индивидуальная беседа типа: "Оставайся, я на тебя полагаюсь, будешь конкурировать".

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А он не скажу, что хамовито, но некрасиво ответил, что видит себя в другом клубе, а не в Динамо. И ушел в Лех, с которым позорно вылетел из Лиги чемпионов", – сказал Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, прошлый сезон Георгий начал в аренде в одесском Черноморце (15 матчей, 1 гол), а с началом войны перешел в польскую Вислу (7 матчей, 1 гол, 2 ассиста). 1 июля был арендован Лехом на год. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025-го.

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