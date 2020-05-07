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Цитаишвили объяснил, почему не остался в Барселоне

15:18 54 Читати українською
Цитаишвили объяснил, почему не остался в Барселоне
Георгий Цитаишвили / Фото из открытых источников

Полузащитник "бело-синих" Георгий Цитаишвили не жалеет, что в свое время вынужден был покинуть каталонский клуб.

"В Барселоне был просмотр. Мы за свой счет приехали туда на 30 дней. Я потренировался первый день, и меня сразу взяли в 50 лучших. Мы вообще не бегали, все упражнения были с мячом. Был турнир один в один до двух или трех забитых. Я у всех выиграл. И мне сказали, что меня взяли.

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Но попросили найти опекунов (Георгию было 12 лет – прим.), а родители не согласились. Они хотели, чтобы я на базе жил. Отец хотел, чтобы была база и за мной следили. И это была основная причина, почему мы ушли оттуда. Жалел ли я, что не остался в Барселоне? Нет. То, что я получил здесь, даст мне много в будущем", – сказал Цитаишвили в программе Бомбардир.

Напомним, Георгий – воспитанник молодежной академии Динамо. За основную команду дебютировал в финале Кубка Украины против донецкого Шахтера 9 мая 2018 года. В текущем сезоне УПЛ провел за киевлян 3 матча.

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